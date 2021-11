Auxílio Emergencial: veja quem pode sacar a 7ª parcela nesta quarta-feira (03)

Por conta do feriado de Finados, a Caixa Econômica Federal não libera saques da 7ª e última parcela do Auxílio Emergencial nesta terça-feira (02). No entanto, na quarta-feira (03), os beneficiários nascidos em fevereiro poderão acessar o dinheiro em espécie em qualquer agência do banco.

Nesta semana, ainda receberão o valor os nascidos em março (na quinta-feira 04) e abril (na sexta-feira 05). O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e varia entre R$ 150 (uma pessoa), R$ 250 (mais de uma pessoa) e R$ 375 (mulher, maior de idade, sem companheiro).

Como sacar o auxílio emergencial?

1 – Em qualquer caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, selecione “Saque Auxílio Emergencial”;

2 – Digite seu CPF e confirme;

3 – Digite o código de seis números gerado no aplicativo Caixa Tem e confirme;

4 – Escolha um valor e aperte “entra”.

Como gerar o código no Caixa Tem:

1 – Na poupança digital do aplicativo, selecione saque e informe o valor;

2 – Um código será gerado – anote-o para ser utilizado em um caixa eletrônico ou unidade de Casas Lotéricas.

Confira o calendário de saques do auxílio emergencial:

(IstoÉ)