Auxílio emergencial: Caixa Tem começa a atualizar cadastros neste domingo

Neste domingo (14), a Caixa Econômica Federal (CEF) inicia o processo de atualização de dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem. Seguindo o calendário, os nascidos em janeiro já podem fazer a atualização no dia de hoje. Nascidos nos meses seguintes deverão acompanhar as datas divulgadas, que vão até o final deste mês.

O aplicativo é utilizado para que cidadãos brasileiros possam receber o auxílio emergencial. Ele também foi utilizado para realizar outros pagamentos do governo, além de movimentar poupanças digitais gratuitas. Desde novembro passado, usuários do app também podem receber depósitos do Bolsa Família na poupança digital.

De acordo com a CEF, esse é o calendário de atualizações dos dados cadastrais, com base no mês de nascimento dos beneficiários:

Janeiro: 14/03

Fevereiro 16/03

Março 18/03

Abril 20/03

Maio 22/03

Junho 23/03

Julho 24/03

Agosto 25/03

Setembro 26/03

Outubro 29/03

Novembro 30/03

Dezembro 31/03

Atualização pelo celular

Todo o processo de atualização cadastral pode ser realizado pelo próprio celular, sem precisar ir até uma agência do banco. Basta abrir o aplicativo, clicar em “Atualize seu cadastro” e enviar a documentação exigida.

Em 2020, o aplicativo Caixa Tem obteve mais de 303 milhões de downloads e, segundo o banco, foi o mais baixado do país. A Caixa Econômica Federal também destaca que abriu mais de 105 milhões de contas digitais ao longo do ano. Em nota, o banco disse que “promoveu a inclusão social e financeira de 35 milhões de brasileiros que nunca tiveram contas em banco”. (UOL)