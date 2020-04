Aulas na rede estadual estão suspensas até 30 de abril

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (01/04), decreto que prorroga a suspensão das aulas presenciais até o final de abril de 2020 para todas as escolas da rede estadual.

A ação reforça as medidas de prevenção que o Estado está tomando contra a propagação do Coronavírus, evitando aglomerações nas escolas.

A medida é válida também para o Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação Aberta da Terceira Idade (FunATI).