Aulas 100% presenciais em 61 municípios retomam atividades na quarta-feira

As escolas estaduais de 61 municípios do Amazonas retornam às atividades 100% presenciais na quarta-feira (08/09). Agora, as aulas retomam o cronograma de antes da pandemia, de segunda a sexta-feira, sem a divisão em grupos A e B.

Do mesmo modo como acontece na capital, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto continuará exigindo o uso obrigatório de máscaras no ambiente escolar para estudantes e trabalhadores da educação, e os protocolos de segurança serão mantidos.

A retomada total ocorre 18 meses após a primeira suspensão por conta da pandemia. No interior, mais de 13 mil profissionais já receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19. Em 2021, a rede estadual está atendendo 217 mil estudantes no interior do estado.

Com o retorno 100% presencial, as aulas em 370 unidades de ensino passam a ser de segunda a sexta-feira, e os alunos deixarão de ser divididos em grupos A e B. Todas as séries e modalidades de ensino retornam à normalidade, com frequência nos cinco dias da semana.

Protocolos

Mesmo vacinados, trabalhadores e estudantes deverão continuar utilizando máscaras durante todo o período dentro das escolas.

Desde o ano passado, as escolas da rede estadual estão adaptadas para que sejam cumpridos os protocolos de segurança em saúde, definidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Para as escolas, a Secretaria de Estado de Educação montou um protocolo específico que pode ser consultado com detalhes na página da pasta: www.educacao.am.gov.br.

As unidades dispõem de pias e totens/dispositivos de álcool gel e sabão, para que os estudantes e demais membros da equipe escolar possam higienizar corretamente as mãos. Além disso, as escolas estão equipadas com tapetes sanitizantes e sinalizações com os principais protocolos e medidas de segurança de enfrentamento à Covid-19.

Em situações de casos confirmados de Covid-19, as escolas continuarão adotando o protocolo de afastamento da pessoa contaminada e posterior higienização do ambiente escolar.