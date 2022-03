Aula inaugural da Fiocruz Amazônia irá abordar mudanças climáticas

Na próxima terça-feira, 15/3, será dado início ao ano letivo do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD / Fiocruz Amazônia). A abertura das atividades será marcada pela palestra “As mudanças climáticas e seus impactos sobre a Amazônia”, que será ministrada por Paulo Eduardo Artaxo Neto, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP).

A aula inaugural dos Cursos de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da lnteração Patógeno Hospedeiro (PPGBIO-Interação) e em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA), terá início às 8h30 (9h30 / Brasília), via plataforma Zoom, por meio do link: https://us06web.zoom.us/j/89823689659?pwd=Vy91bXlnUFZ0cElYRENNNENWeUxMdz09 ( ID da reunião: 898 2368 9659 ) e (Senha de acesso: 112804).

A diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, enfatiza a importância desse momento inaugural do ano letivo e de manter as atividades no modo remoto. “Essa é uma abertura do ano letivo em que, infelizmente, por questões de segurança e situações epidemiológicas, estaremos realizando no formato on line para que possamos proporcionar o melhor acolhimento possível aos nossos alunos para que se sintam, mesmo distantes, só pela telinha, acolhidos não só pelos professores, mas também por toda a direção do ILMD”, afirmou a diretora.

Os programas, cursos e atividades de ensinos desenvolvidos pela Fiocruz Amazônia visam qualificar profissionais para funções especializadas nos campos das ciências e tecnologias em saúde, necessários à sociedade, bem como aprofundar conhecimentos e habilidades, voltando-se prioritariamente para a área de Saúde Coletiva e afins, promovendo atualização sobre os avanços de conhecimentos nesse campo e a ampliação das competências profissionais dos discentes.

Atualmente o Instituto conta com os seguintes cursos: Programa de Pós-Graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro (PPGBIO-Interação) – Mestrado e Doutorado; Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) – Mestrado; Doutorado em Saúde Pública na Amazônia.

Sobre o palestrante

Graduado em Física pela Universidade de São Paulo, Paulo Eduardo Artaxo Neto é mestre em Física Nuclear e doutor em Física Atmosférica pela USP. Atualmente é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Atua com física aplicada a questões ambientais, com foco principalmente em mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição do ar urbano, entre outros temas.

Trabalhou na NASA (EUA), em Universidades de Antuérpia (Bélgica), Lund (Suécia) e Harvard (EUA). Publicou 447 trabalhos científicos e apresentou 1020 papers em conferências científicas internacionais. Tem 32.996 citações de seus trabalhos no ISI Web of Science com índice H de 88, e publicou 28 trabalhos nas revistas dos grupos Science e Nature. Tem 71.396 citações no Google Scholar, com índice H no Google Scholar de 115. Em 2007, recebeu o prêmio de Ciências da Terra da TWAS e o Prêmio Dorothy Stang de Ciências e Humanidades.

Em 2009, foi agraciado com o título de Doutor em Filosofia Honoris Causa pela Universidade de Estocolmo, Suécia. Em 2010, recebeu o prêmio Fissan-Pui-TSI da International Aerosol Research Associations. Também recebeu em 2010 a Ordem do Mérito Científico Nacional, na qualidade de comendador, e em 2018 na qualidade de Grão Cruz. Em 2016, recebeu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto outorgado pelo CNPq, Marinha, MCTI e Fundação Conrad Wessel. É Pesquisador Emérito do CNPq.

Sobre o PPGVIDA

O Programa tem como objetivo capacitar profissionais para desenvolver modelos analíticos capazes de subsidiar pesquisas em saúde, apoiar o planejamento, execução e gerenciamento de serviços e ações de controle e o monitoramento de doenças e agravos de interesse coletivo e do Sistema Único de Saúde na Amazônia.

Além disso, o PPGVIDA também visa planejar, propor e utilizar métodos e técnicas para executar investigações na área de saúde, mediante o uso integrado de conceitos e recursos teórico-metodológicos advindos da saúde coletiva, biologia parasitária, epidemiologia, ciências sociais e humanas aplicadas à saúde, comunicação e informação em saúde e de outras áreas de interesse acadêmico, na construção de desenhos complexos de pesquisa sobre a realidade amazônica

Sobre o PPGBIO-Interação

O PPGBIO-Interação tem como essência a dinâmica de transmissão das doenças e as interações moleculares e celulares da relação patógeno-hospedeiro, no âmbito da maior biodiversidade mundial.

O PPGBIO-Interação se enquadra na grande área em Parasitologia devido a pesquisa e ensino terem ênfase na ecoepidemiologia e biodiversidade de micro-organismos e vetores; fatores de virulência, mecanismos fisiopatológicos e imunológicos associados na interação parasito-hospedeiro.

Com informações da assessoria do ILMD/ Fiocruz Amazônia