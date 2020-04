‘Aula em Casa’ passa a transmitir conteúdo ao vivo para estudantes do ensino médio

Os estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual agora contam com conteúdos transmitidos ao vivo pelo projeto “Aula em Casa”. As transmissões em tempo real começaram nesta segunda-feira (6), data em que inicia a terceira semana do regime especial de aulas não presenciais devido às medidas de prevenção à transmissão do Covid-19.

As aulas são gravadas no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) pelos professores responsáveis e transmitidas em canal aberto pela TV Encontro das Águas e pelos canais alternativos no Youtube e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As aulas e reprises seguem o cronograma divulgado nas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Fernanda Damasceno, aluna da 2ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura, é espectadora assídua das aulas. A adolescente conta que usa todos os recursos disponibilizados pela Secretaria de Educação e acredita que a transmissão ao vivo vai seguir a linguagem usada nas aulas gravadas.

“Eu estou gostando da forma dinâmica como a grande maioria dos professores tem abordado as aulas, é uma forma de chamar atenção dos alunos. Particularmente estou gostando bastante, é uma evolução notável que o nosso estado tem feito pela educação”, frisa a aluna, que disse utilizar o Whatsapp ou a plataforma Google Classroom para sanar as dúvidas.

A secretária adjunta da capital, Arlete Mendonça, acredita que as melhorias estimulam os alunos a se manterem focados nas aulas. “O retorno tem sido positivo, e a secretaria está se adequando às necessidades para melhorar o aprendizado nesse período de pandemia. As aulas seguem o conteúdo já previsto no calendário, e agora, ao vivo, a dinâmica tem tudo para ficar melhor ainda”, pontua.

*Com informações da assessoria