‘Aula em Casa’ passa a contar com tradutores intérpretes de Libras a partir de hoje (1º)

O projeto “Aula em Casa” passou a contar, a partir desta quarta-feira (1º), com tradutores intérpretes de Libras em suas transmissões na TV aberta. A adição dos profissionais está de acordo com a proposta inclusiva da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e tem como objetivo aumentar ainda mais o número de alunos beneficiados pela iniciativa, contemplando, agora, a comunidade surda da rede pública de ensino.

Ao todo, nove tradutores intérpretes da secretaria começaram a gravar nos estúdios do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), no início desta semana. São eles: Lucrecio Brito dos Santos, Raiana da Silva Nascimento, Cláudio Luís Silva Saraiva, Socorro Iris de Souza, Cristiane Alves Rosa, Priscilla Printes Travassos, Crisoney de Brito Gomes, Larissa Dantas de Lima e Liliane Araújo da Silva.

Os profissionais atuarão nas aulas voltadas a estudantes do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental 2) e Ensino Médio. As transmissões destinadas ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos e à Educação Infantil ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus), que possui o seu próprio quadro de tradutores intérpretes de Libras.

O calendário para a segunda semana de atividades do “Aula em Casa” já está disponível no site oficial da Secretaria de Estado de Educação e pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/3bh5m36.

Canais de transmissão

A TV Encontro das Águas disponibilizou quatro canais para as transmissões do projeto “Aula em Casa”: 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5; este último sendo destinado exclusivamente aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para obter os canais, é necessário que os estudantes ou pais/responsáveis realizem uma atualização nos canais abertos do seu aparelho de televisão. Vale ressaltar que os televisores, independente de marca, têm processos semelhantes nessa busca.

Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha a “busca de canais”. Em alguns televisores, esta opção se chama “busca/sintonia automática”, “ressintonia”, “programação de canais” ou “atualização de canais”. Depois de encontrar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela, aguardando até o final do processo.

Meios de transmissão

Além das transmissões pelos quatro canais abertos da TV Encontro das Águas, os alunos da rede pública do Amazonas podem acompanhar os conteúdos do “Aula em Casa”, também, pelo aplicativo “Mano”, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e YouTube, no canal “Aula em Casa Amazonas”.

Sobre o projeto

O “Aula em Casa” faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos por conta da pandemia causada pelo coronavírus. O projeto permite que os alunos da rede pública assistam às aulas em casa, por meio de canais de televisão aberta ou por sites e aplicativos, por meio dos quais podem ainda interagir e tirar dúvidas.

O objetivo do Governo do Amazonas é envolver estudantes, professores e familiares em uma grande rede em prol da Educação, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade e, principalmente, segurança.