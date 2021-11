Auditores da Receita dizem que vão entregar cargos por desconfiança

Auditores fiscais aprovaram uma “moção de desconfiança” contra o secretário da Receita Federal, José Tostes. A decisão, aprovada em assembleia da categoria, também aponta para a entrega de cargos no dia 15 de dezembro, como forma de protesto.

O Sindifisco Nacional, sindicato da categoria, afirma que há “omissão em temas relevantes para a categoria” por parte do secretário. Cita a necessidade de concurso público para repor as aposentadorias que, segundo os auditores, compromete a operacionalidade de todos os departamentos, em particular a fiscalização, a alfândega e as fronteiras.

O último concurso foi em 2014. Os auditores reclamam de terem que voltar a trabalhar presencialmente, inclusive de pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e dizem que o teletrabalho não foi regulamentado.

Os auditores também afirma ainda que realizarão dois dias semanais de protesto, chamados por eles de “dias de apagão”, às terças e quartas-feiras; suspensão dos plantões das equipes regionais ou locais de análise de risco das unidades aduaneiras aos fins de semana; paralisação das aduanas de fronteira terrestre nos “dias de apagão”; e não retorno ao trabalho presencial, previsto para o dia 1º de dezembro.

O sindicato fala ainda em realização de meta zero nas áreas de fiscalização de tributos internos e aduaneira, redução das metas em 50%; e não participação em treinamentos, cursos e reuniões com a administração, equipes de trabalho e externas, em todos os dias da semana;

O sindicato ressaltou do protesto as cargas vivas, perecíveis, medicamentos e insumos hospitalares.

*Com informações de IG