Áudio aponta possível motivo da queda de helicóptero de Kobe; ouça

O áudio da conversa do helicóptero onde estava Kobe Bryant, o piloto e mais sete tripulantes, mostra que a aeronave teve “colisão com o Solo em Voo controlado”. A classificação indica que possivelmente o aparelho estava com todos os equipamentos e sistema em funcionamento e que a colisão pode ter ocorrido por ‘fator humano’.

Segundo o áudio, o helicóptero modelo S-76 registrado como N72EX, que sobrevoava a cidade de Calabasas, na Califórnia, estava com altitude abaixo do ideal para aquela área. Em determinado momento do áudio, a torre de controle perde contato com a aeronave, indicando o momento do acidente. Vale ressaltar que no momento do acidente a área passava por uma densa neblina. Ouça o áudio.

‘Fator Humano’

Em caso de acidente por ‘fator humano’, o mais provável é que o piloto possa ter perdido a orientação espacial da área, leu incorretamente os dados ou tinha desconhecimento da região sobrevoada. Em caso de desorientação, o piloto pode ter perdido a referência do solo e não teve tempo para fazer a correção da rota.

Tradução do áudio:

17h13 – Torre de Controle (Burbank Tower): Helicóptero 72EX, Torre Burbank. Altímetro Burbank 30.19. A área de superfície da classe C de Burbank é IFR, digam as intenções.

17h21 – N72EX: Manter VFR especial, transição na 101 direção oeste

17h21 – Torre de Controle (Burbank Tower): Helicóptero 72EX, segure fora do espaço aéreo da classe C de Burbank. Eu tenho uma aeronave sobrevoando aí)

17h21 – N72EX:72EX segurando

17h22 – Torre de Controle (Burbank Tower): Vai ser um pouco. Eu tenho um avião a 9 milhas e depois você volta ao anterior… vai virar a base para a final em cerca de 3 minutos.

17h25 – N72EX: Ok, vamos continuar segurando.

17h26 – Torre de Controle (Burbank Tower): N72EX, Para fins de planejamento, você pode esperar fazer a transição para o lado normal do aeroporto. Acabei de falar com Van Nuys na linha e eles têm várias partidas de IFR saindo da pista 16, então você pode esperar seguir o 5 norte e atravessar esse caminho.

17h29 – N72EX: 72EX, Sem problemas

17h31 – Torre de Controle (Burbank Tower): 317P, Torre Burbank. Você pode esperar alguns minutos. Eu tenho um helicóptero VFR especial que preciso para fazer a transição. Ele está esperando há cerca de 15 minutos.

17h32 – Torre de Controle (Burbank Tower): … agora noroeste. Siga a via expressa 5, mantenha a condição VFR especial igual ou inferior a 2500 ‘

17h33 – N72EX: Mantenho VFR especial igual ou inferior a 2500′, sigo 5 em direção ao norte; 72EX

17h33 – Torre de Controle (Burbank Tower): N72EX, Roger, e você está liberado para a área de superfície da classe C de Burbank, do sudeste para o noroeste

17h33 – N72EX (Burbank Tower): Copiado isso, vamos manter o VFR Especial; helicóptero 72EX

17H33 – Torre de Controle (Burbank Tower): Na verdade, para a sua transição {..}, você só queria seguir o 118?

17h33 – N72EX: 118 e vamos percorrer Van Nuys para pegar a 101; 72EX

17H33 – Torre de Controle (Burbank Tower): Helicóptero 72EX, Roger

17h33 – Torre de Controle (Burbank Tower): Helicóptero 72EX, continue seguindo a 5 noroeste para entrar na 118 e Van Nuys o ajudará. O serviço de Radar está encerrado. Permaneça com esse grito, entre em contato com a Van Nuys Helicopters 119.0

17h36 – N72EX: 72EX mudando para Van Nuys

17h36 – N72EX: Van Nuys, helicóptero 72EX com você para a transição VFR especial, estamos atualmente a 1400 ‘

17h37 – Torre de Controle (Van Nuys Tower): Helicóptero 72EX, Van Nuys Tower. Calma, visibilidade 2 1/2, com 1100 ‘de céu encoberto, Van Nuys altimetro 30,16

17h37 – Torre de Controle (Van Nuys Tower): Aterrize na Van Nuys Classe D a nordeste de Van Nuys, ao longo da rodovia 118, na direção oeste. Aconselhe quando estiver em condições VFR ou quando estiver fora da Transição Van Nuys Classe D. abaixo de 2500 ‘

17h37 – N72EX: 772EX, aconselhamos na condição VFR e depois permanecemos os 118, estamos atualmente a 1400′ e temos 0235

17h37 – Torre de Controle (Van Nuys Tower): Helicóptero 72EX, obrigado. E quando você está livre de Van Nuys D, você queria falar com Socal?

17h37 – N72EX: Afirmativo, 72EX

17h38 – N72EX: Torre para 72EX, podemos começar – ir em frente e começar a virar para o sudoeste por 101?

17h39 – Torre de Controle (Van Nuys Tower): Helicóptero 72EX, aprovado, e você está em trafegando em condições VFR?

17h39 – N72EX: Condição de VFR 1500′, 72EX

17h39 – Torre de Controle (Van Nuys Tower):Helicóptero 72EX, obrigado. Entre em contato com a Socal agora 134.2 para seguir o voo

17h39 – N72EX: 34.2

17h40 – Torre de Controle (Socal ApproachTower): Helicóptero 72EX, se identifique.

(Aqui, o piloto não é ouvido devido ao mau receptor de rádio e/ou altitude muito baixa)

17h41 – Torre de Controle (Socal ApproachTower): Helicóptero 72EX, sim, você está seguindo um código 1200. Então você está solicitando um voo seguinte?

17h43 – Torre de Controle (Socal ApproachTower): Helicóptero 72EX, onde estão suas coordenadas?

17h44 – Torre de Controle (Socal ApproachTower): Helicóptero 72EX, você ainda está com um nível muito baixo para seguir o voo

(Contato perdido com o radar)

