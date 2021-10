Audiência pública discute propostas para recuperação econômica de bares e restaurantes em Manaus

Proposta pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC), a Audiência Pública com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), ocorreu nesta quinta-feira, 30, para discutir propostas de medidas de recuperação das atividades empresariais em Manaus. O evento foi realizado por meio da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (COMTICDETR), presidida pelo vereador William Lauschner (Cidadania), que também participou da Audiência.

Na ocasião, discutiu-se a situação dos bares, restaurantes, casas noturnas e setor de entretenimento em geral, afetados pela pandemia da Covid-19, que precisam de ajustes para conseguir se manter ou se reestabelecer no mercado. Conforme afirmou o parlamentar, é importante que haja a desburocratização do processo para que as empresas possam atuar legalmente e garantir o emprego e renda aos trabalhadores.

“Nós precisamos materializar a abertura da CMM ao comércio, à geração de renda, de emprego. Nós ainda temos 14 milhões de desempregados no Brasil, pessoas que estão passando fome, sem a empresa, o emprego, não tem salário do funcionalismo público, dos políticos, não tem imposto. Governo não gera riqueza. Quero um país empreendedor, pois qualquer um pode ser um e o sucesso precisa ser bem visto. Precisamos desburocratizar sim, abrir a central de facilitação da burocratização, os comerciantes não querem atuar sem as licenças, mas é preciso facilitar isso. Não podemos achar que o auxílio emergencial vai ser pago com o dinheiro do Governo porque isso não existe, quem gera riqueza são os comerciantes dos bares, restaurantes, do setor em geral”, afirmou o vereador.

Estiveram presentes na Audiência o presidente da Abrasel, Fábio Cunha; Gerson Sampaio, presidente da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseam); Jorge Lima, da Associação Comercial do Amazonas (ACA); Elder Cintra, diretor do Sine Amazonas e, na ocasião, representante da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Setempi).

Além deles, Jackson Pereira, gerente da área de produtos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM); Raul Andrade, vice-presidente da Câmara Dirigentes Lojista de Manaus (CDL-Manaus) e Oreni Braga, diretora de turismo da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).