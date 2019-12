Atriz Hilda Rebello morre aos 95 anos

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família da atriz por meio de rede social e pelo hospital.

A artista de 95 anos estava internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. Hilda estava tratando uma infecção respiratória, tendo morrido dois meses após o falecimento do filho, ocorrido em 27 de outubro.

Em nota, o hospital explicou que a morte ocorreu em decorrência de complicações associadas à infecção respiratória.

O velório está marcado para esta segunda-feira (30), a partir das 10h, no crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária. A cerimônia de cremação está marcada para as 15h30.