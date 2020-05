Atriz Daisy Lúcidi morre aos 90 anos vítima de Covid-19

A atriz Daisy Lúcidi morreu, aos 90 anos, na madrugada desta quinta-feira (7), devido a complicações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Daisy estava internada, desde o dia 25 de abril, no CTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e respirando por aparelhos. A hospitalização da atriz foi comunicada por um do netos da atriz, Cacau Mendes, na segunda-feira (4), segundo informações da Quem.

“Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lúcidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid-19. No momento ela se encontra em estado grave mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos. Pedimos orações a todos, temos esperança!”, disse ele na ocasião.

Famosa pelo programa de rádio Alô Daisy, ela fez novelas icônicas da década de 1970, como Supermanoela e O Casarão, e mais recentemente esteve em Geração Brasil e Babilônia. Ela ainda atuou nos folhetins globais Paraíso Tropical (2007) e Passione (2010), além da série Tapas e Beijos (2013), fez sua última participação na televisão em Os Homens São de Marte…, em 2015.

Daisy, que foi vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro, era viúva e deixa três filhos, além de netos e bisnetos.

Por Metrópoles