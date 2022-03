Atrativos turísticos do AM são apresentados durante a edição de retomada da feira BTL, em Lisboa

O Amazonas iniciou, nesta quarta-feira (16/03), sua terceira participação do ano em feira promocional durante a edição de retorno da Bolsa Internacional de Turismo de Lisboa (BTL), em Portugal, que acontece até o dia 20 de março no Centro de Exposições e Congresso de Lisboa (FIL). O Amazonas participa de forma cooperada no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Ao todo, 1.400 expositores – entre destinos nacionais, internacionais, associações, alojamentos e dos ramos de cultura, gastronomia e eventos – movimentam a programação organizada em quatro pavilhões. De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, há 17 anos o Amazonas marca presença no mercado português, e não seria diferente na primeira edição da BTL após a suspensão dos eventos em virtude da pandemia.

“A BTL marcou de forma muito positiva o histórico da Amazonastur, pois foi durante essa feira que foi realizada a articulação do voo Manaus-Lisboa, anos atrás, em 2004. Então estamos marcando presença na retomada da BTL para apresentar nossos atrativos, mostrar que o turismo no nosso destino já voltou cumprindo os protocolos de segurança, e retomar as tratativas para a volta desse trecho aéreo tão importante para vinda do mercado europeu para o Amazonas”, explicou Litaiff.

Com previsão de receber 70 mil visitantes, a BTL tem a premissa de potencializar novos contatos e promover negócios. Os dois primeiros dias de evento serão destinados à visitação de aproximadamente 34 mil profissionais da área do turismo. De sexta-feira a domingo (18 a 20/03), os pavilhões estarão abertos ao público, com a expectativa de receberem cerca de 35 mil visitantes nos espaços.

Negócios

O primeiro dia de evento fechou com saldo positivo. A equipe técnica da Amazonastur articulou, junto à filial da TAP Bélgica, a realização de um famtour com seis operadores para junho deste ano.

*Com assessoria