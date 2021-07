O ator, humorista e dublador Orlando Drummond, que ficou famoso pelo personagem ‘Seu Peru’, da ‘Escolinha do Professor Raimundo’ nos anos 90 na Globo, morreu no final da tarde desta terça-feira (27). Ele tinha 101 anos e deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos. As informações são do colunista Ancelmo Gois.

Em maio, Drummond foi internado para tratar uma infecção urinária. Ele passou dois meses no hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.