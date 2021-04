Ator João Acaiabe, do Sítio do Picapau Amarelo, morre vítima de Covid-19

O ator João Acaiabe, o Tio Barnabé do “Sítio do Picapau Amarelo”, morreu em São Paulo, na noite de quarta-feira (31), aos 76 anos, vítima da Covid-19.

O ator testou positivo no dia 15 de março, justamente quando SP começava a vacinar os idosos da faixa etária, e, na véspera o ator chegou a comemorar a iminência da imunização nas redes sociais.

O quadro de saúde piorou e ele foi internado no Hospital Sancta Maggiori, na Mooca, no dia 21.

Ainda de acordo com parentes, ele foi intubado na manhã desta quarta-feira (31) e faleceu após sofrer duas paradas cardíacas.

O sepultamento acontecerá na região de Campinas, interior de São Paulo.

Famosos repercurtiram a morte do ator

A atriz Giovanna Grigio, que contracenou com João Acaiabe na novela “Chiquititas”, destacou sua generosidade. “A gente passou texto várias vezes juntos e foi amor à primeira cena. Ter você como professor e amigo, escutar suas histórias e aprender com você com certeza foram dos maiores privilégios da minha vida! Eu já te amava antes e vou te amar pra sempre. Obrigada por tudo!”, compartilhou ela nas redes sociais.

Além do Sítio, João trabalhou em outros programas infantis como “Chiquititas” (2013-2015), além de contar histórias no programa infantil Bambalalão, na TV Cultura.

Em setembro do ano passado, João, que estava na fila de transplante, recebeu a notícia que duas pessoas se apresentaram para lhe doar um rim. “Isso é realmente comovente!”, afirmou o ator, que sofria de insuficiência renal e fazia sessões de hemodiálise em um hospital de São Paulo. (