Átila Lins propõe elaboração de Plano Emergencial para o combate ao novo coronavírus

Na reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, na última quinta-feira (23), com as presenças do governador Wilson Lima e do prefeito de Manaus, Arhur Neto, o deputado federal Átila Lins (Progressistas) propôs a elaboração de um plano emergencial para o atendimento das demandas do Estado diante da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o parlamentar, o plano será submetido ao novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e ao novo secretário executivo do Ministério, general Eduardo Pazuello. “Pazuello será o responsável pela gestão e pela logística do Ministério e, com a vivência e conhecimento que tem da realidade do nosso Estado, poderá nos ajudar muito, dando urgência ao acolhimento das nossas necessidades que são prementes e urgentíssimas”, comenta Átila.

O deputado informa que já conversou com o coordenador da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, senador Omar Aziz (PSD), que vai marcar um encontro com o ministro ou com o secretário executivo, através de vídeo conferência, para realizar o encaminhamento do Plano Emergencial .

“Não é só dinheiro que falta no Amazonas, falta tudo, remédio, respiradores, EPIs, insumos, máscaras, enfim, tudo”, afirma Átila, para quem toda a ação, neste momento, deve ser rápida para impedir que a covid-19 se alastre pelo interior do Estado.

“Manaus está sem condições de receber os irmãos que vêm do interior. A capital entrou em colapso. Aliás, há trinta dias, eu já alertava que dos 61 municípios, fora Manaus, 50 não dispunham de nenhum respirador mecânico”, diz o deputado, completando: “Com a união da bancada federal, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus e outros segmentos da sociedade, temos certeza que vamos encontrar caminhos que permitam o enfrentamento eficaz desse vírus”.