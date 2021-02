Átila Lins pede a inclusão de mais municípios amazonenses no novo plano de expansão da Caixa

Preocupado com o déficit de agências da Caixa Econômica Federal (CEF) no Amazonas, o deputado federal Átila Lins (PP) dirigiu indicação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Ministério da Economia e à presidência da instituição financeira pedindo a expansão do número de agências no Estado num momento em que a CEF conclui estudos para aumentar a sua presença no interior do país.

Segundo o parlamentar, a Caixa está abrindo 75 novas agências no país, mas ao Norte coube 19, e ao Amazonas somente duas, envolvendo os municípios Benjamin Constant e São Gabriel da Cachoeira.

“Enderecei apelo ao presidente da República, ao ministro da Economia e ao presidente da Caixa, através da Indicação no. 142/21, no sentido de se expandir o número de agências no Amazonas, neste momento em que são concluídos estudos sobre a questão com relação ao interior do país”, diz Átila.

O deputado sugeriu a inclusão dos municípios Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Carauari, Codajás, Fonte Boa e Barreirinha no novo plano de expansão da Caixa para que esses municípios possam atender demandas de suas populações no recebimento dos benefícios do INSS, Auxílio Emergencial, Seguro Defeso e outros benefícios federais que são pagos somente via Caixa Econômica Federal.

“A ausência dessa instituição financeira obriga o deslocamento das pessoas idosas para os municípios mais próximos, causando transtornos de toda ordem”, argumenta Átila.