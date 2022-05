Átila Lins participa da entrega do Auxílio Enchente em Manacapuru

Acompanhando o governador Wilson Lima (UB), o deputado federal Átila Lins (PSD) participou, na sexta-feira (13), da entrega do Auxílio Enchente às famílias vulneráveis de Manacapuru, perfazendo quase dez mil pessoas afetadas pela cheia do Rio Solimões este ano.

“O Auxílio, no valor de 300 reais, vai ajudar a amenizar o sofrimento das famílias atingidas pela enchente, um belo gesto do governador”, destacou o parlamentar que comemorou também o anúncio do processo licitatório pertinente a construção de uma nova unidade hospitalar em Manacapuru. A previsão é que as obras sejam iniciadas no próximo mês de agosto.

Novo hospital

“Trata-se de um projeto arrojado, no valor de R$ 82 milhões, com 120 leitos, 20 leitos de UTI, enfim, um hospital modelo para atender Manacapuru e os municípios vizinhos”, disse Átila, autor do projeto de construção do novo hospital para qual destinou R$ 15 milhões em emenda parlamentar. Os recursos já se encontram disponíveis na Caixa Econômica Federal.

“Com a decisão do governador Wilson Lina de fazer um hospital regional, a minha emenda se tornou insuficiente, daí a necessidade de aportes financeiros de outras fontes para realizar integralmente essa importante obra. Alegro-me por ter ajudado Manacapuru a possuir agora um hospital digno, à altura de suas demandas”, comenta o deputado.