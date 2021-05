Átila Lins participa da entrega de mais de 500 cestas básicas e inauguração de orla em Maraã

Ao lado do prefeito Edir Castelo Branco e do ex-prefeito Magno Moraes, além do vice Chico da CEAM, o deputado federal Átila Lins (PP) participou, no último final de semana, da entrega de mais de 500 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade no município de Maraã.

Grande público se fez presente ao evento que teve ainda a presença de vereadores e de outras lideranças locais, que prestigiaram a entrega das cestas adquiridas com recursos oriundos de emenda impositiva de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), que, por motivo de força maior, não pôde comparecer à solenidade ocorrida em um ginásio de esportes da cidade. “As cestas são uma iniciativa do nosso querido Belão com o objetivo de socorrer famílias que ainda sofrem com a pandemia do coronavírus e que também são vítimas da grande enchente deste ano”, disse Átila em discurso.

Além das cestas, Átila também participou da inauguração da primeira etapa da orla turística da cidade, incluindo uma moderna praça, construída com recursos provenientes de emenda parlamentar de autoria do parlamentar federal. “A primeira etapa da orla é uma obra iniciada durante a gestão do ex-prefeito Magno Moraes e concluída agora pelo prefeito Edir Castelo Branco”, explicou ele.

Em Maraã, Átila visitou, ainda, um estádio de futebol que será todo reformado, bem como a orla turística da parte nova da cidade, que também será revitalizada. “Visitei também o hospital da cidade e a Praça de Alimentação, reafirmando meus compromissos e os compromissos de Belarmino Lins com a população do município”, destacou o deputado progressista.