Átila Lins intercede para engajar profissionais do Programa Médicos pelo Brasil na luta contra a Covid-19

O deputado federal Átila Lins (PP-AM) fez chegar ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um expediente do presidente da Associação dos Municípios do Amazonas e prefeito de Manaquiri, Jair Souto, solicitando autorização, em caráter excepcional, pelo prazo de 90 dias, para os médicos que atuam no Programa Médicos pelo Brasil possam trabalhar nos ambulatórios dos hospitais dos municípios amazonenses no combate à pandemia do coronavírus.

Segundo Átila, atualmente esses profissionais se recusam a atuar nos hospitais sob a alegação de que a legislação que os contratou não permite a prestação do serviço. “Daí o fato de eles não aceitarem a convocação dos prefeitos para trabalharem nos hospitais nas suas folgas”, explica o parlamentar.

Em Lábrea, por exemplo, “temos sete profissionais que poderiam ajudar muito no enfrentamento da covid naquela cidade, e o prefeito pagaria os plantões, no entanto, os médicos não aceitam preocupados com as normas desse programa”, detalha Átila, ressaltando apostar na sensibilidade do ministro Pazuello no atendimento ao expediente da AAM.

“Tenho certeza de que Pazuello contemplará o expediente que encaminhamos através da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Dra Mayra Pinheiro, ajudando o interior do Estado neste doloroso momento de pandemia”, finaliza o deputado.