Átila Lins foi a Ciro Nogueira pedir pela BR-319 e ZFM

Presidente do Progressistas no Amazonas, o deputado federal Átila Lins, em audiência ontem com o novo ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, senador Ciro Nogueira, apelou por recursos em favor das obras de conclusão da BR-319 e em defesa das vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus.

O ministro, que preside o Diretório Nacional do Progressistas, prometeu fazer o possível para atender Átila, que mostrou preocupação com o processo de liberação do licenciamento ambiental, pelo Ibama, referente a rodovia. Também pediu a Ciro que use a força do seu novo cargo em defesa da ZFM, bastante prejudicada pelo ministro da Economia Paulo Guedes desde 2019.

“Na audiência com o ministro também abordei temas políticos, partidários, como presidente do PP no Amazonas, e é evidente que estaremos sintonizados, quando das definições partidárias no Amazonas”, expressou Átila.