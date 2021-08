Átila Lins destaca visita do ministro da Educação Milton Ribeiro ao Amazonas

Para o deputado federal Átila Lins (PP), foi positiva a recente visita do ministro da Educação, professor Milton Ribeiro, ao Amazonas. No Campus da UFAM, ele firmou parceria com a Associação Amazonense de Municípios para levar ensino técnico e superior ao interior do Estado por meio do método Educação a Distância (EAD).

Pelo Centro de Ensino a Distância, a UFAM oferecerá cursos de graduação para o interior e o número de alunos será ampliado. Haverá audiências públicas para identificar as demandas dos municípios e os alunos assistirão as aulas em casa.

Em reunião com os prefeitos amazonenses, o ministro disse que os recursos do FNDE serão disponibilizados às prefeituras com maior facilidade, sem barreiras burocráticas. “O presidente do FNDE, Marcelo Ponte, explicou que os novos métodos e as novas sistemáticas beneficiarão muito os nossos municípios”, disse Átila.

O parlamentar progressista acompanhou o ministro em visita ao Hospital Universitário Getúlio Vargas e ao IFAM (Instituto Federal do Amazonas), onde, com a presença do reitor Jaime Cavalcante, Milton Ribeiro inaugurou o Centro de Inovação do Instituto e recebeu pleitos sobre recursos para a conclusão das obras do Ifam em Eirunepé e Humaitá, além de recursos para recuperar a sede do Instituto em São Gabriel da Cachoeira, e, ainda, consolidar a implantação do Campus de Boca do Acre.