Átila Lins destaca performance eleitoral do PP nas eleições de 2020 no AM

Em balanço sobre a participação do Progressistas (PP) na recente disputa eleitoral no Amazonas, o deputado federal Átila Lins, presidente estadual do partido, disse que o desempenho progressista segue a onda nacional que colocou o PP no topo das legendas que mais cresceram na batalha de votos de 2020 no País.

Em nível nacional, o partido saiu de 495 prefeitos em 2016 para 682 em 2020. No Amazonas, os progressistas elegeram uma representante à Câmara Municipal de Manaus (CMM), Taysa Lippy, com 6.736 votos, e compuseram a chapa majoritária da coligação “Pra Voltar a Acreditar”, que concorreu à Prefeitura de Manaus com a dupla Ricardo Nicolau (PSD)/George Lins (PP).

“A presença do presidente do Diretório Municipal, George Lins, na chapa de Nicolau ajudou muito no encaminhamento de propostas importantes e necessárias para o momento de pandemia vivido pela cidade de Manaus”, analisou Átila.

Força no interior

No interior, os progressistas elegeram, ou reelegeram, oito chefes executivos municipais abrangendo Borba, Boca do Acre, Coari, Codajás, Guajará, Itapiranga, Rio Preto da Eva e Santa Isabel do Rio Negro. As reeleições dos prefeitos Adail Filho, em Coari, e de Anderson Souza, em Rio Preto da Eva, foram marcantes pela grande margem de votos com que superaram seus adversários. “Adail se reelegeu bem em um dos municípios mais prósperos do Norte e Nordeste do país e Anderson foi o terceiro prefeito mais votado do Estado, perdendo apenas para Gean Barros, de Lábrea, nosso aliado político”, salienta Átila.

“Além das oito prefeituras elegemos seis candidatos a vice nos municípios de Manaquiri, Guajará, Barreirinha, Novo Aripuanã, Atalaia do Norte e Santa Isabel do Rio Negro. Em Carauari, dos 11 vereadores que compõem a Câmara Municipal, o PP elegeu 8, ressaltando-se aqui o excelente desempenho do prefeito Bruno Ramalho”, discorre Átila. Em Boca do Acre, foram 4 eleitos, o mesmo acontecendo em Envira (4), Coari (4) e Rio Preto da Eva (4). No total, o partido elegeu 104 vereadores. “Elegemos a maior bancada do Estado, 104 vereadores distribuídos em 47 municípios”, detalha o dirigente. Segundo o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PP foi quem mais elegeu vereadores interioranos no Amazonas em 2020.

“A nossa ação política ultrapassa os limites dos filiados do PP, alcançando cerca de 25 prefeitos em parcerias com outras legendas, como ocorreu em Lábrea, Carauari, Nova Olinda do Norte , Benjamim Constant , Tabatinga , Fonte-Boa, Jutaí, Maraã, Juruá, Atalaia do Norte , Beruri, Manaquiri , Novo Aripuanã, Apuí, Barreirinha e em outros municípios”.

Conforme Átila, o desempenho do PP no interior “é digno de destaque” e a tendência é que o partido se organize e se fortaleça bem mais com relação às lutas de 2022. “Agradeço e ressalto a excelente participação do secretário-geral do partido, deputado estadual Belarmino Lins, meu irmão, que me ajudou a organizar a nossa grande jornada em 2020 na capital e no interior do Amazonas”, disse o comandante progressista.