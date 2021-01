Átila Lins destaca Arthur Lira e luta pela prorrogação do Auxílio Emergencial

Presidente do Progressistas (PP) no Amazonas, o deputado federal Átila Lins destacou, nesta sexta-feira (8), a recente visita do deputado Arthur Lira a Manaus. Pertencente ao PP de Alagoas, Lira, conforme o parlamentar amazonense, possui grandes chances de se eleger novo presidente da Câmara dos Deputados nas eleições de fevereiro.

“Como já é do conhecimento de todos, Arthur Lira, além de manter contatos com os membros da bancada federal do Amazonas na busca de apoio e votos, assumiu o compromisso de defender conosco a manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus”, comentou Átila, elogiando a visita de Lira à Moto Honda, onde o candidato enfatizou seu apoio incondicional à causa da ZFM.

De acordo com o decano da Câmara, o compromisso de Lira em relação à luta pela total revitalização da BR-319 foi outra prova da seriedade com que o deputado nordestino se volta para o Amazonas.

Átila explicou que a sua ausência na comitiva de Arthur Lira, na visita a Manaus, se deu por orientação médica. “Permaneci em Brasília, a conselho médico, em virtude de ser membro do grupo de risco e pelo fato de Manaus enfrentar um quadro caótico da pandemia do coronavírus, foi mais prudente continuar em isolamento social”.

Prorrogação do Auxílio

Átila elogiou a postura de Arthur Lira ao reconhecer a situação de caos da pandemia no Amazonas, prometendo interceder junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que o Amazonas seja atendido, de forma preferencial, com a aplicação da vacina antiCovid-19, considerando a gravidade da escalada viral no Estado.

A aproveitando a passagem de Lira por Manaus, Átila pediu-lhe apoio, junto a Bolsonaro, na defesa da prorrogação do Auxílio Emergencial de R$ 600 por 90 dias. “A prorrogação seria um gesto humanitário muito importante para a sobrevivência de tantos que perderam essa ajuda do Governo Federal e que continuam desempregados em função do recrudescimento da pandemia”, afirmou o deputado, completando: “Isso seria até o Governo ampliar o Bolsa Família e a vacina começar a ser aplicada, criando expectativa positiva para a geração de novos empregos e de mais renda no país”.

A viagem de Lira ao Amazonas “foi um sucesso”, comemorou Átila Lins. “Dos oito deputados da bancada, sete assumiram compromisso com a candidatura dele, portanto, quase cem por cento de adesão ao candidato que é apoiado pelo presidente Bolsonaro”.