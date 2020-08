Átila Lins comemora instalação do Campus Avançado do IFAM, em Boca do Acre

O deputado federal Átila Lins (Progressistas) destacou a instalação do Campus Avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), em Boca do Acre, no Vale do Purus, ocorrido no último dia 12. O evento teve as presenças do reitor do IFAM, Antônio Venâncio, além de professores e técnicos da instituição de ensino profissional e tecnológica.

A solenidade contou, ainda, com a presença do prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, vereadores, secretários municipais, representantes da prefeita de Pauini, Eliana Amorim, estudantes e a população. “Foi um ato marcante e, por razão de força maior, não pude estar presente, mas, mandei um vídeo exaltando o Campus. Com certeza, me sinto recompensado pelo trabalho que tive para a criação do Campus ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer e tendo como ministro da Educação o professor Roseli Silva, que foi determinante na criação do IFAM de Boca do Acre”, disse Átila.

Segundo o reitor, o Campus vai funcionar de modo provisório em imóvel cedido pela Prefeitura, com dois cursos técnicos, ofertando 40 vagas para cada um. As aulas devem começar no início de outubro, com a seleção dos jovens acontecendo em setembro. No evento da instalação do Campus, o prefeito Zeca Cruz entregou ao reitor a escritura com a doação do terreno com 10 hectares para a construção da sede definitiva do IFAM de Boca do Acre.

“Estou muito feliz com tudo que aconteceu e quero agradecer o apoio do reitor Venâncio e sua equipe, agradecer ao prefeito Zeca pela atenção que dispensou a esse assunto, importante para a educação municipal e parabenizar a população, especialmente os jovens, que terão a possibilidade de enriquecer o seu aprendizado, sem precisar sair de sua cidade”, expressou Átila.