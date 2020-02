Átila Lins articula recursos para FCecon comprar robô de 16 milhões para cirurgias com alta tecnologia

A cirurgia robótica, nascida em 1999 com o robô Da Vinci, lançado pelo Intuitive Surgical, Sunnnyvale, da Califórnia, poderá chegar à Fundação Cecon, de acordo com o deputado federal Átila Lins (Progressistas), que vai articular, junto à bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, emendas parlamentares impositivas que possam reunir a quantia de R$ 16 milhões para a aquisição do robô.

Na sexta-feira (14), em encontro com o diretor-presidente da F Cecon, Dr Gerson Mourão, quando prestou conta de emenda impositiva da ordem de R$ 500 mil para ajudar na aquisição de equipamentos ao hospital do câncer, o deputado progressista se comprometeu em levar expediente, com uma exposição de motivos, ao coordenador da bancada, senador Omar Aziz (PSD), para encaminhar a questão entre os deputados e senadores que representam o Amazonas no Congresso.

“Eu me comprometi com o diretor-presidente da F Cecon, Dr. Gerson Mourão, em levar essa questão a debate na bancada, de modo que vou encaminhar o expediente de Mourão ao senador Omar Aziz para que ele conduza o debate no âmbito da bancada”, afirmou Átila, salientando que se tudo der certo, os parlamentares poderão ajudar, por meio de emendas, a reunir os recursos necessários para a compra do robô realizador de cirurgias com tecnologia de Primeiro Mundo.

“Segundo o doutor Gerson Mourão, o robô custa R$ 16 milhões e é preciso que toda a bancada se sensibilize e cada parlamentar possa oferecer parte de suas emendas, destinadas à saúde, para a aquisição do robô necessário à Fundação Cecon”, concluiu Átila.