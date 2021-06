Átila Lins agradece a Bolsonaro pelo envio da Força Nacional ao Amazonas

Em suas redes sociais, o deputado federal Átila Lins (PP) agradeceu, nesta terça-feira (8), ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o envio da Força Nacional de Segurança para estabelecer a ordem pública nos presídios e nas ruas da capital e das cidades do interior do Estado.

“Agradecemos as providências adotadas pelo presidente Bolsonaro, que atendendo a solicitação do governador Wilson Lima, autorizou o ministro da Justiça, Anderson Torres, a enviar ao Amazonas a Força Nacional para ajudar a pôr ordem no Estado acabando com os ataques perpetrados por facções criminosas”, escreveu o presidente do PP no Amazonas.

“Toda a sociedade amazonense espera que a normalidade volte a imperar no Estado e que a tranquilidade das famílias seja restabelecida”, expressou Átila.