Átila e Belarmino Lins visitam obras e prometem R$ 1 milhão para pavimentar ruas de Beruri

Os irmãos deputados Átila Lins (federal) e Belarmino Lins (estadual), ambos pertencentes ao Progressistas, visitaram, na quinta-feira (11), o município de Beruri, na Calha do Purus, onde, ao lado da prefeita Dona Maria, do vice Landinho e de correligionários, inspecionaram obras e prometeram recursos de emendas parlamentares para pavimentação das ruas da sede municipal.

As obras visitadas estão sendo construídas com recursos provenientes de emendas parlamentares de autoria de Átila. Na cidade, Átila e Belarmino participaram da inauguração da reforma da UBS Raimunda Menandes de França.

“Dentre as obras que visitamos estão o estádio de futebol Arena Beruri, que recebeu investimentos no total de R$ 1 milhão, sendo que a segunda etapa do projeto e a Praça de Alimentação já estão com recursos liberados. São obras que vão beneficiar os moradores de Beruri, trazendo mais lazer e incentivo às atividades esportivas”, disse Átila.

R$ 1 milhão a caminho

Durante a visita a Beruri Átila anunciou emenda no valor de R$ 1 milhão para obras de pavimentação das ruas da sede municipal. Os irmãos Lins também visitaram o Centro do Idoso de Beruri, ocasião em que Átila informou que os recursos necessários para a conclusão da obra estão garantidos. “Toda cidade do Amazonas precisa ter um local como esse para acolher nossos amigos da Melhor Idade”, destacou o presidente do PP no Amazonas.