Átila e Belarmino Lins vão destinar recursos para ajudar Beruri, no Purus

O deputado federal Átila Lins (PP) e o deputado estadual Belarmino Lins (PP) reuniram, na manhã deste sábado (20), com a prefeita de Beruri, Maria Lucir dos Santos de Oliveira, a Dona Maria, ocasião em que prometeram se empenhar para destinar recursos, inclusive por meio de emendas parlamentares, para contemplar demandas do município em diversas áreas.

A reunião ocorreu na residência do deputado Belarmino, no Parque das Laranjeiras, oportunidade em que Dona Maria, acompanhada por todos os vereadores de Beruri, apresentou aos parlamentares progressistas um elenco de reivindicações que ela considera importantes para o município.

“Para nós, é uma grande alegria servir a população de Beruri, um município próspero, bem administrado por Dona Maria, com o total apoio da Câmara de Vereadores. O deputado Belarmino e o deputado Átila farão o máximo para ajudar o povo de Beruri”, disse Belarmino.

No Instagram, a prefeita postou fotos da reunião, enfatizando pontos das demandas entregues aos dois parlamentares, com destaque para e reforma do prédio da Guarda Municipal, reforma do telhado do hospital municipal, revitalização de uma UBS Fluvial, projetos para incentivar as atividades das costureiras do município e aquisição de uma embarcação para a realização de atendimentos da Câmara de Vereadores na zona rural.