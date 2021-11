Átila e Belarmino Lins prestigiam inauguração de Centro de Referência do IFAM em Apuí

Em nova visita ao interior do Estado, os deputados Átila Lins (PP) e Belarmino Lins (PP prestigiaram, na sexta-feira (12), a inauguração do Centro de Referência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), no município de Apuí, no Vale do Rio Madeira.

Ao lado do prefeito Marcos Lise e do reitor do IFAM Jaime Cavalcante Alves, além de vereadores e correligionários, os deputados destacaram, na ocasião, a importância das emendas parlamentares para oxigenar investimentos na educação no interior do Estado.

Em discurso, Átila informou que destinará mais emendas para ampliação das instituições educacionais no interior, fazendo com que sejam modificadas e passem a operar como Campus independentes. “Aqui é um Centro de Referência, como temos o de Nova Olinda do Norte e inauguramos o Centro de Referência de Barreirinha. Estamos trabalhando para fazer também o de Novo Aripuanã. Com a ampliação dos Campus que o ministro Milton Ribeiro está anunciando, vamos trabalhar para que todos os lugares que já têm Centro de Referência se tornem Campus. Apuí não será diferente”, disse o parlamentar.

Dando razão a Átila, o reitor do IFAM, Jaime Cavalcanti, elogiou a luta para expandir cada vez mais a educação e exaltou os estudantes: “Nossa qualidade só aumenta a cada ano por causa da existência de vocês, estudantes, que são a razão de a nossa instituição estar há mais de cem anos aqui no Amazonas”.

Também em discurso, o deputado estadual Belarmino Lins destacou o IFAM, enfatizando que a educação será sempre prioridade nas ações políticas dele e de Átila.

Cursos já

De acordo com Belarmino Lins, com a inauguração do CAPS de Apuí, diversos cursos serão imediatamente implementados, tais como Função Pedagógica do Atendimento Educacional Especializado e Uso de ferramentas na Gestão Pública, com 40 horas de duração. Também destacou a implantação do curso técnico agropecuário que deverá que deverá acontecer logo no início de 2022.

Academias ao Ar Livre

Em Apuí, o líder do Progressistas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) entregou um veículo (caminhonete) que deverá ajudar no escoamento da produção no município. O veículo foi adquirido com recursos provenientes de emenda impositiva de Belarmino aprovada pela Aleam e devidamente liberados pelo Governo do Estado mediante convênio com a Prefeitura de Apuí.

No município, na companhia de Átila, Belão também participou da inauguração de suas Academias ao Ar Livre construídas com recursos de emendas impositivas de sua autoria.