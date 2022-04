Átila e Belarmino Lins prestigiam inauguração da Escola Dioneia Alves Mittouzo em Novo Aripuanã

Os irmãos deputados Átila Lins (PSD), federal, e Belarmino Lins (PP), estadual, na companhia do médico George Lins (União Brasil), pré-candidato a deputado estadual, participaram, no último sábado (9), da inauguração da Escola Municipal Dioneia Alves Mittouzo.

Ao lado do prefeito Jocione Souza e do seu vice, Raimundo Raiz, Átila, Belarmino e George destacaram o evento como mais uma grande ação do “Furacão de Obras do Vale do Rio Madeira”, o prefeito Jocione. O nome da moderna escola é uma homenagem a uma das maiores educadoras de novo Aripuanã, Dioneia Alves Mittouzo.

A unidade de ensino, situada no bairro São Pedro, nas proximidades da estrada que liga à Universidade do Amazonas( UEA), possui oito salas, parque de diversão, refeitório, salão para eventos escolares, sala de reunião e estacionamento.

“Nós ficamos muito felizes por participarmos de mais uma gigantesca inauguração da administração Jocione/Raiz, que tocam, sem cessar, obras de especial relevo em Novo Aripuanã, contemplando as demandas de sua população”, afirmou Belarmino Lins.

Além de Átila, Belarmino e George Lins, participaram da inauguração o presidente da Câmara Municipal, vereadora Neumice, e os vereadores Suzi, Gerson, Carlos Pinto, Zé Piaba, Neto Carvalho e Cristiane. Também a primeira-dama Josilda Souza e a segunda dama Maria do Carmo prestigiaram o evento, juntamente com secretários municipais.

Estádio Municipal

Durante a festa de inauguração da escola Dioneia Mittouzo, o prefeito Jocione anunciou, para o segundo semestre, a inauguração do Estádio Municipal, além da reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora de Lurdes, no centro da cidade, entre outras novas obras.

*Com assessoria