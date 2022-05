Átila e Belarmino Lins participam da inauguração da Orla Portuária de Benjamin Constant

Na companhia do prefeito David Bemerguy, o deputado federal Átila Lins (PSD) e o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) participaram, no sábado (14), da inauguração da obra de reestruturação e revitalização da Orla Portuária de Benjamin Constant, no Alto Solimões.

O evento também teve as presenças do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Oliveira, e do secretário local de Saúde, Leusoney Farias de Castro, além do pré- candidato a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), George Lins (UB), de várias outras autoridades e assessores do Governo Municipal.

Em Benjamin Constant, Átila e Belarmino prestigiaram também a inauguração da Usina de Oxigênio “José Raimundo Cavalcante da Silva” em solenidade ocorrida no Hospital Geral Melvino de Jesus.

“Para nós, é sempre uma satisfação vir a Benjamin Constant e constatar as grandes ações do prefeito David Bemerguy e sua equipe, fazendo o melhor em favor da sua população”, afirmou Átila.

“Estamos mais do que felizes ao participarmos da inauguração da Orla de Benjamin Constant e da Usina de Oxigênio. Isso dignifica bastante o trabalho do prefeito David Bemerguy, agindo em parceria com o Governo do Estado pelo bem da população benjaminense”, disse Belarmino.

*Com assessoria