Átila e Belarmino Lins conquistam cinco reforços para o PP em Maraã

Em solenidade ocorrida na quinta-feira (12), na sede do Progressistas, no bairro D. Pedro I, em Manaus, os irmãos deputados Átila Lins e Belarmino Lins comemoraram a conquista de mais cinco reforços para a legenda.

Na presença do prefeito de Maraã, Magno Moraes, filiado ao MDB, e do vice, pastor Edy Castelo Branco, pertencente ao Republicanos, o secretário-geral, Belarmino Lins, abonou as fichas de filiação dos vereadores Eudicley Bezerra, Cioney Coelho, Sebastião Gomes e Adanilo Freitas, além do secretário de Produção Rural, Hugo Moraes.

“Como todos podem ver, estamos dando prosseguimento ao nosso trabalho de fortalecer cada vez mais o PP em todo o interior do Estado, e o ingresso nas fileiras progressistas dos quatro vereadores de Maraã, bem como de um secretário do município, é prova de que o PP cresce acima do esperado, com a certeza de um grande desempenho na batalha eleitoral que se aproxima”, disse Belarmino.

O ex-titular da Seduc, Algemiro Ferreira, e o ex-deputado estadual Edilson Gurgel, pré-candidatos do PP à Câmara Municipal de Manaus nas eleições deste ano, prestigiaram a solenidade referente a assinatura das fichas.