Átila, Belarmino e George Lins visitam Envira, no Alto Juruá

Uma comitiva do Progressistas, formada pelos irmãos deputados Átila Lins (federal) e Belarmino Lins (estadual), visitou, no último final de semana, o município de Envira, no Alto Juruá, com a presença do presidente do Diretório do PP em Manaus, médico George Lins, que também preside a Juventude Progressista no Estado do Amazonas.

Em Envira, a comitiva foi recepcionada pelo ex-prefeito Ivon Rates, juntamente com vereadores e lideranças políticas do município. Acometido de Covid-19, o vice-prefeito Lira Castro não pôde participar da recepção, mas teve o seu nome destacado em um juntar para 100 pessoas entre os dirigentes progressistas e seus aliados no município.

“Foi um evento muito proveitoso em que debatemos assuntos muito pertinentes aos interesses da população envirense, ao mesmo tempo em que ouvimos reivindicações que vamos encaminhar aos órgãos respectivos”, comentou Belarmino Lins sobre a visita ao município.

*Com assessoria