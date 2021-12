Atendendo a PRL de Belarmino, Aleam vai homenagear Simão e Jocione com medalha Ruy Araújo

De acordo com projetos de Resolução Legislativa (PRL), de autoria do deputado Belarmino Lins (PP), aprovados na quarta-feira (01), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai homenagear os prefeitos Simão Peixoto (PP), de Borba, e Jocione Souza, de Novo Aripuanã, com a Medalha Ruy Araújo.

A homenagem teve a aprovação da ampla maioria dos parlamentares que participaram da sessão híbrida de quarta-feira, com vários deles assinando as proposituras como coautores.

“Para mim, é um orgulho distinguir os prefeitos Simão Peixoto e Jocione Souza com a mais alta comenda do Poder Legislativo Estadual. Simão Peixoto, por exemplo, é um gestor de grande destaque, que tem no âmbito dos administradores municipais uma performance de competência, simplicidade e forte atuação em Borba. O Simão é, sem dúvida, um gestor dos mais competentes, um grande prefeito, mas, sobretudo, um leal companheiro dos seus munícipes”, expressa Belarmino.

Sobre a homenagem a Jocione, o líder progressista assim se manifesta: “Trata-se de um gestor que está quebrando parâmetros e realizando um trabalho brilhante, moderno e realmente transformador em Novo Aripuanã nas mais diversas áreas. Seu desempenho é mais do que exemplar e, portanto, digno do respeito e do reconhecimento da Assembleia Legislativa do Amazonas”.