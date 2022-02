Atendendo a Belarmino Lins, Aleam vai distinguir general Mansur com a Medalha Ruy Araújo

O deputado Belarmino Lins (PP) protocolou, na manhã desta quarta-feira (16), Projeto de Resolução que concede a Medalha Ruy Araujo ao general de Divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur, atual titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Fiel às diretrizes do governador Wilson Lima, o general Mansur vem cumprindo à risca o programa Amazonas Mais Seguro, com investimentos de R$ 280 milhões e que, dentre outros destaques, incluiu a realização de concurso público para as forças de Segurança com mais de 2 mil vagas”, destaca o parlamentar a propósito do general.

Em menos de um ano à frente da SSP, as ações de Mansur em Manaus, conforme o líder progressista, envolvem operações policiais que, na maioria das vezes, são comandadas presencialmente pelo próprio secretário, “combatendo, com firmeza, o tráfico de drogas e o crime organizado”.

“Em nível de Estado, suas grandes ações também são bastante ostensivas, no que citamos, como exemplo, o desempenho da Base Fluvial Arpão na luta contra o crime na região do Rio Solimões. Nas sedes municipais, igualmente são notórios os esforços e as ações do General Mansur em favor da população interiorana”, ressalta Belarmino.

Nascido na cidade de Paranaguá (PR), o general Mansur iniciou a vida militar em 1977, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP). Foi declarado aspirante a oficial da Arma de Artilharia em 1983 e classificado no 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, sediado em Curitiba (PR).

Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, o general tem especialização em Manutenção de Material Bélico pela Escola de Material Bélico. Também é pós-graduado em Comando e Estado-Maior, e Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, ambos pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército.

O General de Divisão também passou pelo alto escalão do Exército Brasileiro, comandando unidades militares como o 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Boa Vista (RR); Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (BA); 1ª Brigada de Infantaria de Selva de Boa Vista (RR); 5ª Região Militar de Curitiba (PR), e 12ª Região Militar, em Manaus (AM).