Ataque russo mata ao menos 39 pessoas em estação de trem ucraniana

Ao menos 39 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em um ataque com foguetes russos a uma estação ferroviária em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (8), enquanto civis tentavam se deslocar para partes mais seguras do país, informou a empresa ferroviária estatal.

Segundo o órgão, dois foguetes russos atingiram a estação, que é usada para a evacuação de civis de áreas sob bombardeio pelas forças russas.

“Dois foguetes atingiram a estação ferroviária de Kramatorsk”, disse a Ucrania Railways em comunicado.

Mais tarde, acrescentou: “De acordo com dados operacionais, mais de 30 pessoas foram mortas e mais de cem ficaram feridas no ataque com foguetes na estação ferroviária de Kramatorsk”.

A Reuters não pôde verificar a informação. A Rússia não comentou imediatamente os relatos do ataque e o número de vítimas. Moscou negou atacar civis desde que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Três trens que transportam evacuados foram bloqueados na mesma região da Ucrânia nesta quinta-feira (7) após um ataque aéreo à linha, de acordo com o chefe das Ferrovias Ucranianas.

Autoridades ucranianas dizem que as forças russas estão se reagrupando para uma nova ofensiva e que Moscou planeja tomar o máximo de território possível na parte leste da Ucrânia, conhecida como Donbass, na fronteira com a Rússia.

