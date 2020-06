Atalaia do Norte ganha novo sistema de abastecimento de água

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (18/06), a nova agência da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). A inauguração marca oficialmente o início do abastecimento de água potável de qualidade no município, atendendo inicialmente 11 mil pessoas. Na ocasião, ele também anunciou novos investimentos e entregou kits do “Merenda em Casa” para alunos da rede estadual de ensino.

A Cosama recebeu da Prefeitura Municipal a concessão para administrar o sistema de abastecimento de água de Atalaia do Norte. O investimento no novo sistema foi anunciado pelo governador Wilson Lima em 2019, durante a edição do programa “Amazonas Presente” realizada no Alto Solimões.

O investimento de R$ 410 mil da Cosama contemplou melhorias no sistema de captação superficial de água; reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA); recuperação de reservatórios de água e rede; implantação de laboratório químico para que as devidas análises na água pudessem ser realizadas periodicamente; construção de estoque; aquisição de três novas bombas de captação para melhorar a distribuição de água; construção civil da sede da Cosama; aquisição de bens materiais para o atendimento ao público; e implantação do sistema comercial.

Com as melhorias na ETA, antes de chegar às residências, a água passa por um processo de tratamento mais adequado que inclui a aplicação de hipoclorito de cálcio, um agente químico que faz a desinfecção da água e a eliminação de micro-organismos patogênicos.

Em janeiro de 2019, a cidade registrou o aumento nos casos de diarreia, vômito e coceira, atribuídos à má qualidade da água. Nesse período, quem administrava o abastecimento de água na cidade era o Sistema de Abastecimento de Atalaia do Norte (Saan), e a água não recebia nenhum tipo de tratamento, sendo captada diretamente do rio Javari.