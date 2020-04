Astro de Bollywood Irrfan Khan morre aos 53 anos

O astro de Bollywood Irrfan Khan, de 53 anos, morreu na última terça-feira (28), após lutar contra um câncer de estômago.

Conhecido pela participação em filmes como Quem Quer Ser Um Milionário?, As Aventuras de Pi, O Espetacular Homem Aranha e Jurassic World, ele integrava o pequeno grupo de astros do país asiático que também conseguia papéis de destaque no cinema norte-americano.

Em nota publicada pela equipe de Irrfan, não é divulgado em qual lugar do mundo ele morreu, mas o comunicado lamenta a partida do artista.

“É triste que, neste dia, tenhamos que apresentar a notícia que ele faleceu”, diz um comunicado da agência de relações públicas de Khan. “Irrfan era uma alma forte, alguém que lutava”.

Irrfan era casado e deixa três filhos.

Por R7