Associação de Iranduba ganha o primeiro prêmio da Nota Fiscal Amazonense

A Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba (AAMI) foi a grande vencedora dentre as entidades contempladas no 64º sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), realizado nesta quinta-feira (16/09).

Apadrinhada pelo contribuinte Raimundo Edson de Lima, ganhador do prêmio de R$ 20 mil, a AAMI receberá um prêmio à parte, no valor equivalente a 40% da premiação da pessoa física, ou seja, R$ 8 mil. Outras entidades que participaram deste sorteio também foram contempladas com premiações em dinheiro.

São elas: Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais (Ademi) e Fazenda Esperança, com R$ 4 mil cada; União dos Deficientes Visuais de Manaus (Udevima), Associação das Catadoras de Resíduos Recicláveis de Manaus (Aliança), Aldeias Infantis SOS Brasil, Abrigo Coração do Pai, e Casa da Criança, todos com R$ 2 mil cada. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) foi indicado por dois ganhadores e receberá o valor de R$ 4 mil.

Outros nove contribuintes que receberão a premiação em dinheiro são: Paulo Ricardo Maciel e Enio Herculano Barbosa, vencedores dos prêmios de R$ 10 mil; Carlos Robson Panjota Pereira, Erick Batista do Carmo, Ladine Franco Brandão, Aldeildo Martins Pereira Junior, Vania de Souza Rocha, Lidiane de Jesus Travessa e Maria Robervândia da Silva Carlos, vencedores dos prêmios de R$ 5 mil.

Como funciona

A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Ao se cadastrar no site da NFA, no endereço https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/, e realizar uma compra informando o CPF na nota, o contribuinte auxilia o estado no combate à sonegação fiscal e no aumento da arrecadação, que financia bens e serviços públicos como hospitais, escolas e a segurança.

Tipos de sorteio

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras de qualquer valor. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, participando todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.