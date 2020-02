Assembleia retoma trabalhos legislativos e terá sessão plenária normal nesta quarta-feira (5)

Com todos os deputados em plenário, o presidente Josué Neto abriu nesta terça-feira (4), a primeira Sessão Ordinária de 2020 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e reforçou as prioridades para este ano no Parlamento Estadual. Durante a Sessão também foi feita a leitura da Mensagem Governamental do Executivo.

Dentre os objetivos definidos pelo presidente Josué Neto, para este ano legislativo, está a manutenção do ritmo dos trabalhos no Plenário Ruy Araújo, nas Comissões Técnicas, nas Audiências Públicas e nas Diretorias da Casa, com ênfase no diálogo e nos debates focados na boa administração pública e na defesa e garantia dos direitos dos cidadãos.

A proposta de Josué passa por um reordenamento legal, na mesma linha que vem sendo adotada no Congresso Nacional, a fim de adequar à nova legislação federal, as leis que dificultam a criação de um ambiente favorável ao crescimento econômico do Amazonas, a exemplo das leis ambientais excessivamente rigorosas quanto à implantação de novos projetos.

“A prioridade da pauta da Assembleia esse ano é ajudar o Amazonas a crescer economicamente. Vamos tomar todas as medidas para que o Amazonas, a partir da vontade do Governador Wilson Lima, possa encaixar seus anseios dentro daquilo que está acontecendo no Brasil a partir do governo Bolsonaro. De 2018 para 2019 são menos um milhão de pessoas desempregadas: antes eram 13 milhões, hoje são 12 milhões. É uma política federal e o governo do Amazonas está em diálogo com o governo federal para que a gente possa crescer economicamente, pois com o crescimento econômico, naturalmente eleva as pessoas a um nível social melhor”, afirmou.

Devido às eleições municipais deste ano, a Assembleia Legislativa terá um calendário eleitoral a cumprir, com normas que exigem cuidados e prioridades durante o período, já que a participação direta ou indireta dos deputados é permitida. A manutenção do ritmo de trabalho nas sessões plenárias e a observância da legislação eleitoral estarão no cardápio diário.

Mensagem Governamental

Deputados, autoridades e convidados ainda acompanharam a leitura da Mensagem Anual feita pelo chefe do Executivo, Wilson Lima (PSC). A leitura da mensagem cumpre o rito legislativo, em que o governador faz a sua prestação de contas diante do Parlamento, na primeira sessão do ano. Num breve resumo das atividades do governo em 2019, o governador falou das mudanças na forma de administrar o Estado e das realizações na saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Após a leitura da mensagem o presidente Josué Neto fez agradecimentos às autoridades e convidados presentes e ao público que lotou as galerias, e convocou para esta quarta-feira (5), a Reunião Ordinária para o início dos trabalhos legislativos no primeiro semestre de 2020.