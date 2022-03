Assembleia Legislativa do Amazonas lança Programa Educação Cidadã

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo “Senador José Lindoso” lançou, nesta terça-feira (15), mais uma edição do Programa Educação Cidadã, que abrange “O Parlamento e o Estudante”, “Parlamento Jovem” e o “Conhecendo o Legislativo”. Com a presença do presidente Roberto Cidade (PV) e o coral da Aleam, a solenidade contou também com a participação dos parlamentares jovens de edições anteriores.

Desde 2008, a Escola do Legislativo executa programas voltados a criar uma identidade e consciência cívica nas pessoas, por meio do diálogo, discussão e reflexão de temas da atualidade e das experiências e preocupações vividas e sentidas em sociedade.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), investir em conhecimento e cidadania também é um dos propósitos de sua gestão. “O programa de Educação Cidadã, assim como todas as atividades da Escola do Legislativo são importantes na medida em que buscam ampliar e aperfeiçoar o conhecimento tanto de servidores como da comunidade. Essas iniciativas terão sempre o meu apoio e o suporte necessário da Assembleia para continuar a serem executadas”, destacou.

Geanne Valente, diretora da Escola do Legislativo, explica que o lançamento do programa Educação Cidadã foi pensado para coincidir com o Dia da Escola, comemorado todo dia 15 de março. “Nossa intenção é formar nos alunos e alunas uma educação cívica e política. Por isso nós realizamos esses programas. Atualmente, temos entre os antigos participantes do Parlamento Jovem, ex-alunos que hoje são secretários municipais, lideranças e até presidentes de partido político”, resumiu.

Para o gestor da Escola Estadual Professor Rofran Belchior da Silva, Lívio Lima, o programa Educação Cidadã é extremamente relevante por contribuir com a educação política e cidadã entre os jovens. “No contexto social em que vivemos, já passou da hora de cada cidadão brasileiro ter sua consciência política. Com isso, veremos que algumas decisões e projetos políticos contribuirão para o bem da nossa sociedade. Como gestor, fico feliz com essa parceria entre a Assembleia Legislativa e a Seduc”, diz.

Gabriel Melo, ex-parlamentar jovem, voltou à Aleam para participar da cerimônia de reabertura do programa Educação Cidadã e afirmou ter tido sua trajetória pessoal alterada, após participar do programa. “Foi um divisor de águas na minha vida. Depois que participei, passei a ter novos objetivos de vida norteados por esses conhecimentos que adquiri. Acredito que o Parlamento Jovem tem importância na vida do jovem, fazendo com que desenvolva um senso crítico e uma consciência cidadã”, finalizou.

Programas

O programa “Parlamento e o Estudante” é voltado aos estudantes do Ensino Médio das escolas da Rede Estadual de Ensino, que participam de uma palestra de Educação Cidadã e Sessão Plenária, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, pela manhã. Já o Parlamento Jovem simula uma Assembleia Legislativa formada por 24 deputados estudantes eleitos em suas escolas e 24 suplentes, com idades entre 16 e 24 anos, do ensino médio, que simulam uma jornada parlamentar de maneira que possam perceber a importância de um representante.

Por fim, a Escola do Legislativo também realiza o Conhecendo o Legislativo, voltado aos alunos e alunas do ensino fundamental, nível superior e demais instituições e empresas, que participam de uma palestra com uma equipe técnica para debater assuntos pertinentes à cidadania, política e representatividade.

Entre os temas abordados nas palestras de Educação Cidadã, os alunos entram em contato com conceitos de Ciência Política, como formação cívica, conhecimento da estrutura básica do funcionamento da máquina político-administrativa, papel dos Poderes e o entendimento da função dos deputados estaduais: legislar, fiscalizar e representar politicamente a sociedade.