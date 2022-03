Assembleia do Meio Ambiente debate tripla crise planetária

A Unea confere ao meio ambiente a mesma importância da paz, pobreza, saúde e segurança. É o Parlamento Mundial do Meio Ambiente. (Foto: iStock)

Evento em Nairóbi, sede do Pnuma, tratou de mudança climática, perdas da natureza e biodiversidade, químicos poluição e lixo; ondre foram debatidos temas como incêndios florestais, secas e derretimento de geleiras, assim como temperaturas extremas, entre outros.

Começou na segunda-feira, 28 de fevereiro, no Quênia, a quinta Assembleia do Meio Ambiente, Unea, na sigla em inglês. O encontro terminou em 2 de março.

A vice-secretária-geral, Amina Mohammed, esteve em Nairóbi para o evento, que reuniu milhares de representantes de governos, sociedade civil e do setor privado.

Impacto humano

A primeira Unea foi realizada em 2014. Este ano, a reunião debateu a chamada tripla crise planetária com temas como temperaturas extremas, aumento da perda de biodiversidade, derretimento das geleiras e o crescimento do impacto humano sobre o planeta, entre outros tópicos.

A Unea é organizada pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma. Segundo a agência, a interconexão torna o planeta forte e fraco. A saúde humana e animal, alimentos, economias e a existência de quase 8 bilhões de pessoas no planeta no qual habitam mais de 80 milhões de outras espécies formam uma teia de vida interligada.

Poluição

O Pnuma lembra que o mundo atravessa uma tripla crise: mudança climática, perda da natureza e da biodiversidade, químicos, poluição e lixo.

A agência acredita que a humanidade deve tornar essa interconexão numa força para reverter os danos já feitos. Em sua mensagem, o secretário-geral, António Guterres, afirmou que muitos países devem entrar no “modo emergência” para combater o que ele chama de cinco maiores ameaças globais incluindo a mudança climática.

Ele também instou os países a mobilizarem o impacto de ações multilaterais incluindo biodiversidade, clima, sistemas alimentares e poluição.

Legislações

A Assembleia personifica uma nova era que confere ao meio ambiente a mesma importância da paz, pobreza, saúde e segurança. As deliberações do grupo também auxiliam com legislações ambientais.

Os países-membros também podem apresentar projetos de resoluções juntos na Assembleia da ONU. A quinta sessão aprovou várias resoluções desde o combate ao lixo marinho e à poluição plástica nos oceanos até o gerenciamento de recursos minerais.

Esta Assembleia apresentou uma resolução sobre a administração sustentável de lagos, gerenciamento de nitrogênio e as ligações entre a perda de biodiversidade e a saúde humana, além do lixo químico.

* Com ONU News