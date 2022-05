Assembleia da CBF aprovou corte de gastos milionários com venda de aeronaves

Entidade economizará R$ 12,4 milhões por ano com medida aprovada ontem

Assembleia Geral da CBF aprovou ontem (24) por unanimidade a venda de bens que apenas davam um ar de ostentação à entidade: são eles um jatinho Cessna 680 com capacidade para nove pessoas e um helicóptero Augusta A1095, para quatro ocupantes, além de um Mercedes-Benz blindado e duas salas comerciais num prédio do centro do Rio.

Só o helicóptero e o avião estão avaliados, juntos, em cerca de R$ 64 milhões. “Não faz sentido mantermos esses bens diante da realidade do nosso futebol, da nossa sociedade. Diretores da CBF que precisem viajar têm de pegar voo de carreira, como qualquer um”, declarou o presidente Ednaldo Rodrigues.

A manutenção dessas aeronaves é bastante dispendiosa, com o custo anual superior a R$ 12 milhões. Ao final de seu mandato, em 2026, Ednaldo terá evitado, portanto, um gasto mínimo de R$ 48 milhões, com o helicóptero e o jatinho.

As duas salas no centro da cidade estão avaliadas em R$ 164 mil, cada. E o Mercedes-Benz, que necessita de uma reforma mecânica de R$ 40 mil, já está à venda por R$ 391 mil.

“Queremos reverter a quantia arrecadada em melhorias no futebol de base, no futebol feminino, em intervenções nos estádios, no fomento ao futebol nacional”, disse Ednaldo.

Com informações do Terra