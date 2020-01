Assaltantes levam cofre com R$ 200 mil da casa do presidente dos Rodoviários

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir de Oliveira, foi vítima de assaltantes em sua casa, estilo mansão, na estrada que leva à sede do município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, na tarde desta quarta, dia 29.

Um cofre, com pelo menos R$ 200 mil em espécie, foi levado. Além disso, um carro Siena, aparelhos eletroeletrônicos e uma espingarda de pressão.

Conforme fonte policial informou ao BNC Amazonas, cinco homens armados invadiram a residência por volta das 15h30 e executaram o assalto.

Dois detalhes chamam a atenção da polícia nas primeiras investigações: não houve arrombamento, porque o portão foi aberto para os ladrões, e estes chegaram perguntando pelo cofre e pela arma de Givancir.

Apesar do luxo da mansão, o sindicalista não instalou sistema de segurança. Nem câmeras de monitoramento há.

O carro roubado, que foi usado na fuga, foi abandonado em bairro de Iranduba, e os assaltantes embarcaram em lancha no rio Solimões.

fonte: BCN Amazonas