Assaltante sofre parada cardíaca ao ser preso e levado para delegacia, na zona sul

Na noite de sexta-feira (28) um homem suspeito de assalto, ainda não identificado, de 28 anos, precisou ser reanimado ao ter um mal súbito após ser capturado pela polícia e levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizada na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações, o suspeito e outro comparsa estavam tentando roubar uma motocicleta nas proximidades de um shopping localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul. Ao abordarem a vítima do assalto, eles percorreram alguns metros até que um justiceiro que presenciou a ação começou a trocar tiros com a dupla.

No momento do tiroteio, os assaltes não foram atingidos, e sim um motorista de aplicativo que estava passando pelo local. Ele não sofreu ferimentos, apenas o carro foi alvejado.

O assaltante que pilotava a motocicleta conseguiu fugir, o que estava na garupa acabou ficando para trás e foi pego pela polícia. Ao chegar na delegacia, o homem começou a passar mal tendo uma parada cardíaca e precisou ser atendido por equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fizeram reanimação.

Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto após receber massagem cardíaca e voltar à vida. (PORTAL MANAUS ALERTA)