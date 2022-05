‘Asfalta Manaus’ contempla diferentes bairros das zonas Norte e Oeste da cidade

A Prefeitura de Manaus segue em ritmo acelerado com as obras do programa “Asfalta Manaus”, que em 15 dias de execução já recuperou mais de 600 ruas da meta de 10 mil vias asfaltadas. Buscando manter esse ritmo de trabalho, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na tarde de hoje (25), os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nos bairros Nova Cidade, Colônia Terra Nova, Novo Israel, na zona Norte, e Santo Antônio, na zona Oeste.

O chefe do Executivo municipal destacou que, com o início dos trabalhos no bairro Santo Antônio, as ruas esburacadas, sem atenção do município, estão ficando no passado, e que as frentes de trabalho levam o novo asfalto a diferentes zonas da cidade.

“Aqui no bairro Santo Antônio, na gestão passada foram recapeadas três ruas apenas, agora nós estamos atuando em todas as ruas, nas vias secundárias, e não só nas principais. Nós vamos recapear só aqui, 25 ruas, essa é a realidade que nós estamos mostrando, é a nova realidade que nós estamos implementando na cidade de Manaus com relação à infraestrutura viária”, disse o prefeito.

Simultaneamente, as equipes da prefeitura trabalham no recapeamento da rua Salonika, no bairro Nova Cidade, com a aplicação de mais 300 toneladas de massa asfáltica, no total, 45 ruas serão recuperadas, sendo que 25 já foram executadas.

As vias do bairro Colônia Terra Nova, além das comunidades São Luís, Santa Marta, Rio Piorini 1, 2 e 4 receberam os serviços de infraestrutura. Eram locais que estavam intrafegáveis e foram mapeados pela Prefeitura de Manaus para receber nova infraestrutura. Aproximadamente 50 ruas secundárias do bairro já foram atendidas.

Na rua Ezequiel, localizada no bairro Novo Israel, a prefeitura trabalha em 11 das 22 ruas que serão contempladas, com a aplicação de aproximadamente 150 toneladas de massa asfáltica.

Para garantir um resultado de qualidade, o trabalho é feito por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto. A aplicação é feita cuidadosamente. E as vias que recebem obras, também recebem nova pintura e sinalização de trânsito.

Com informações da Semcom