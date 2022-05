‘Asfalta Manaus’ chega com infraestrutura às ruas do Coroado e do Santo Antônio

Dando continuidade às obras de recuperação viária na capital, o programa “Asfalta Manaus”, da prefeitura, em parceria com o governo do Amazonas, chega à rua São Thomé, no bairro Santo Antônio, zona Oeste. O início dos serviços de infraestrutura foi vistoriado na tarde de hoje (12), pelo prefeito David Almeida e pelo governador Wilson Lima. Esse é o oitavo bairro contemplado com serviços do pacote de obras, que visa reestruturar 10 mil ruas, garantindo melhorias na trafegabilidade em várias zonas da cidade até o final deste ano.

Na manhã de hoje (12) as ações do programa “Asfalta Manaus” foram iniciadas no Coroado.

“Isso aqui é uma nova realidade na vida das pessoas, é a mudança na qualidade de vida do povo da nossa cidade. O quintal da casa das pessoas são as ruas, e nós temos ido em lugares que não recebiam recapeamento ou operações de infraestrutura há 12, 15, até 20 anos e nós estamos recuperando todas essas áreas. Quando passar de fato o período das chuvas, vamos adentrar também às comunidades não consolidadas, onde não existe o asfalto. A determinação é que avancemos na infraestrutura viária da nossa cidade para recuperar todas as ruas de Manaus”, destacou Almeida.

Mais de 500 máquinas serão empregadas na execução das obras de aproximadamente 40 vias do bairro, que receberão um novo pavimento. Um efetivo de mais de 600 servidores, trabalha na fresagem do pavimento que é a retirada do asfalto desgastado, preparando a base e sub-base para receber uma nova massa asfáltica.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, a iniciativa da gestão municipal valoriza as ruas secundárias, visto que, em outras administrações, apenas as principais eram recapeadas.

“O que é diferente de tudo que nós já vimos, é que aqui não é uma rua principal, o asfalto não está somente nas ruas principais, agora Manaus vive uma outra realidade e o asfalto está passando por ruas paralelas. Essa é a nossa oitava ordem de serviço. Mostramos com isso que a cidade de Manaus se transforma em um grande canteiro central de obras, e com a recuperação das ruas, uma melhor qualidade de vida para a população”, ressaltou o secretário.

As obras seguem em ritmo acelerado, visando dar mais qualidade aos bairros da capital amazonense, e toneladas de massa asfáltica serão empregadas na execução da obra que chegará a todos os bairros, transformando ruas com pequeno, médio e grande fluxos. “Essa é uma parceria que fizemos para pavimentar principalmente as áreas periféricas da cidade de Manaus, e assim ajudar a mudar a realidade das famílias de diferentes zonas. Estamos trazendo, além do asfalto, dignidade e respeito a essas famílias”, enfatizou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Com informações da Semcom