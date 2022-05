‘Asfalta Manaus’ chega à Compensa com recuperação de ruas secundárias

Para dar sequência ao programa “Asfalta Manaus”, o prefeito David Almeida autorizou, na tarde de hoje (3), o início dos serviços de recapeamento na 1ª etapa da ação no bairro Compensa, zona Oeste da capital. No total, serão oito ruas secundárias que receberão os serviços coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, o gestor municipal ressaltou que mais de dez mil ruas serão recuperadas ainda em 2022, e que a missão é transformar Manaus em referência em infraestrutura viária para todo o país.

“É uma honra e um privilégio, como prefeito de Manaus, voltar aqui para dar dignidade ao povo do bairro Compensa e dos demais bairros da nossa cidade. Já estivemos no Nova Conquista, onde estamos aplicando cinco centímetros de asfalto. Estamos distantes da avenida Brasil, da Pedro Teixeira, da Djalma Batista, Torres, Torquato Tapajós. Nós estamos entrando nas ruas e vielas da cidade e vamos recuperar todas as ruas da Compensa. Não queremos nenhum buraco. Nós queremos a melhor estrutura viária para a nossa capital. Estamos lutando por uma cidade melhor”, enfatizou Almeida.

Nesta terça-feira, os serviços começaram nas ruas 15 de Dezembro, 27 de Novembro, 28 de Agosto, Pantanal, Teixeirão, L1, T8 e do Quarentão.

De acordo com Wilson Lima, ações como a do “Asfalta Manaus” comprovam que a união entre os poderes é o caminho correto para que a população seja beneficiada.

“Nós estamos levando dignidade aos moradores do nosso Estado. Estamos trabalhando para manter os interesses de Manaus. Eu e o David fazemos isso porque já sentimos na pele o que é precisar de uma ajuda ou de um empurrão e não ter quem estendesse as mãos. É por isso que estou fazendo parceria com os políticos que querem ajudar o nosso Estado. Prefeito David, conte com o governo do Amazonas para o que precisar, para que possamos fazer com que Manaus avance”, afirmou o governador.

O titular da Seminf, Renato Júnior, destacou a iniciativa da gestão municipal de valorizar as ruas secundárias, visto que, em outras administrações, apenas as principais eram recapeadas. “Essa tarde é muito especial. Poderíamos estar fazendo essa ação na avenida principal. A prefeitura do prefeito David Almeida atua nas ruas da dona Maria, do seu João, porque queremos mostrar que não estamos só nas vias principais, mas sim, em frente à casa da população. O asfalto, a partir de hoje, se torna prioridade na Compensa”, finalizou.

Com informações da Semcom