Árvore com risco de queda é removida da avenida Joaquim Nabuco

Uma castanholeira, que apresentava podridão no tronco e uma inclinação acentuada, foi removida na tarde da última terça-feira, 28/1, na avenida Joaquim Nabuco, no Centro. A retirada teve caráter preventivo, uma vez que a árvore apresentava risco iminente de tombamento e estava em contato com a fiação elétrica. O trabalho foi autorizado pela Prefeitura de Manaus e executado pela Norte Energia, terceirizada da Eletrobras Amazonas Energia, responsável pelos serviços de manejo da arborização em confronto com a rede elétrica na cidade.

De acordo com o chefe da Divisão de Manejo e Monitoramento da Arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Wellington Auzier, o corte foi solicitado emergencialmente a partir de vistorias feitas na avenida Joaquim Nabuco. “O trabalho de manejo da arborização é de fundamental importância para evitar acidentes envolvendo árvores e a avenida Joaquim Nabuco é alvo constante de vistorias técnicas por se tratar de um dos conjuntos arbóreos mais antigos da cidade”, explicou Wellington Auzier. Segundo ele, novos plantios estão programados para acontecer na via.